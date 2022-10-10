В Хмельницкой области враг ударил по критической инфраструктуре

Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область. Враги ударили по критической инфраструктуре.

Соответствующую информацию сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации. Взрывы в Хмельницкой области прозвучали ориентировочно в 9 часов утра 10 октября.

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Россияне ударили по Хмельницкой области

Есть попадания по объектам критической инфраструктуры Хмельницкой области,

– рассказал Гамалий.

По его словам, в регионе утром 10 октября работала система противовоздушной обороны.

В Хмельницком нет света

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что в результате массированного ракетного обстрела российскими террористами:

поврежден один из объектов критической инфраструктуры;

в нескольких домах вылетели окна;

пострадавших нет.

Пока отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры,

– заявил Александр Симчишин.

По словам городского главы, больницы запитаны от собственных дизель-генераторов. Симчишин добавил, что все службы смогут оперативно ликвидировать повреждения только после окончания воздушной тревоги.

Стоит вспомнить, что российские оккупанты утром 10 октября атаковали Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Днепропетровскую, Житомирскую, Полтавскую, Харьковскую, Николаевскую, Сумскую, Ивано-Франковскую, Киевскую области и Киев. Из-за этого президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

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