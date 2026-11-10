Россия запустила по Украине более 150 целей в течение дня: сколько из них сбила ПВО

В течение дня 10 ноября российские войска запустили по Украине различные типы дронов и управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Силы противовоздушной обороны сбили большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Детали отражения атаки

Воздушная атака продолжалась с 06:30 до 19:00. Противник выпустил две ракеты из акватории Черного моря. Также он применил ударные БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов, а также модели S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

По данным военных, в направлении Украины летели 155 БПЛА, две управляемые авиационные ракеты и определенное количество S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Из общего количества беспилотников 97 единиц составляли реактивные.

Защитникам удалось ликвидировать 124 вражеских дрона, в том числе 73 реактивных. Кроме того, украинские подразделения сбили и подавили 14 аппаратов "Бандероль"/"Дань-Т".

По состоянию на вечер в воздушном пространстве оставалось еще несколько вражеских беспилотников, поэтому боевые действия по их обезвреживанию продолжались.

Военные в очередной раз призвали жителей оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.

Напомним, в ночь на 10 ноября Россия уже наносила комбинированный удар. Тогда захватчики запустили баллистическую ракету "Искандер-М" и 162 ударных дрона, из которых защитники обезвредили 135 беспилотников.

Вечером враг ударил по югу Одесщины. Под атакой оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. Обстрел застал двух пожилых людей на остановке общественного транспорта – один человек погиб и один пострадал.