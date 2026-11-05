"Товар" на 90 миллионов: полиция перекрыла каналы наркотрафика из Испании, США и Португалии

Украинские правоохранители провели спецоперацию "Эспаньол" и ликвидировали масштабный международный наркотрафик. В ходе операции были задержаны 37 человек и изъято более 67 килограммов наркотиков.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, к организации контрабанды причастна разветвленная преступная сеть, которая обеспечивала полный цикл нелегального бизнеса.

Каковы подробности?

Кокаин и гашиш фигуранты завозили из Испании и Португалии, а каннабис поставляли из Соединенных Штатов Америки.

Для перевозки веществ участники группировки прятали посылки внутри бытовой техники. Доставку в Украину организовывали через международные автобусные рейсы, а также пользовались услугами почтового оператора.

Внутри страны запрещенные вещества продавали через специализированные каналы в Telegram и сеть распространителей. Всего следователи объявили о подозрении 39 участникам нелегальной схемы.

Спецоперация была проведена в два этапа

Спецоперацию провели Департамент по борьбе с наркопреступностью и Главное следственное управление Нацполиции в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и Офисом Генерального прокурора. Силовики разделили оперативные мероприятия на две очереди, чтобы нейтрализовать все уровни сети.

Операция "Эспаньол": смотрите видео

На первом этапе правоохранители заблокировали каналы распространения в 11 областях Украины и задержали лиц, причастных к сбыту. Второй этап операции был направлен на задержание остальных фигурантов, которые непосредственно координировали сбыт кокаина и каннабиса.

Всего силовики провели 141 обыск при силовой поддержке подразделений тактико-оперативного реагирования и полиции особого назначения. К следственным действиям были также привлечены служебные собаки кинологической службы.

Задержание фигурантов схемы: смотрите фото полиции

Изъяли оружие, наличные деньги и оборудование

В ходе обысков конфисковали 3,5 килограмма кокаина, а также гашиш, кратом, кетамин, МДМА, амфетамин, α-PVP, псилоцибиновые грибы и кондитерские изделия с тетрагидроканнабинолом. Кроме того, обнаружено специальное оборудование для выращивания наркосодержащих растений.

Вещественные доказательства: смотрите фото полиции

Правоохранители также изъяли автомобили, компьютерную технику, оружие, боеприпасы и наличные деньги в эквиваленте более трех миллионов гривен. Общую стоимость изъятого имущества и наркотиков оценивают в более чем 90 миллионов гривен.

В настоящее время задержанным сообщили о подозрении по статьям о незаконном обороте наркотиков и контрабанде. Санкция самой тяжкой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование, очевидно, является одним из этапов большого дела "Карфаген", которое актуализировалось в последнее время. Отметим, что 5 ноября в рамках операции о подозрении объявили еще пяти участникам преступной организации, среди которых – высокопоставленные сотрудники силовых структур. По данным следствия, они регулярно подкупали правоохранителей, чтобы те обеспечивали прикрытие их незаконного бизнеса.