"Товар" на 90 мільйонів: поліція перекрила канали наркотрафіку з Іспанії, США й Португалії

Як повідомили в Національній поліції України, до організації контрабанди причетна розгалужена злочинна мережа, яка забезпечувала повний цикл нелегального бізнесу.

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Які подробиці?

Кокаїн і гашиш фігуранти завозили з Іспанії та Португалії, а канабіс постачали зі Сполучених Штатів Америки.

Для перевезення речовин учасники угруповання ховали пакунки всередині побутової техніки. Доставку в Україну організовували через міжнародні автобусні рейси, а також користувалися послугами поштового оператора.

Усередині країни заборонені речовини продавали через спеціалізовані канали в Telegram та мережу розповсюджувачів. Загалом слідчі оголосили підозру 39 учасникам нелегальної схеми.

Спецоперацію провели у два етапи

Спецоперацію реалізували Департамент боротьби з наркозлочинністю та Головне слідче управління Нацполіції у співпраці зі Службою безпеки України та Офісом Генерального прокурора. Силовики розділили оперативні заходи на дві черги, щоб нейтралізувати всі рівні мережі.

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Операція "Еспаньйол": дивіться відео

На першому етапі правоохоронці заблокували канали розповсюдження в 11 областях України та затримали причетних до збуту осіб. Другий етап операції спрямували на затримання решти фігурантів, які безпосередньо координували реалізацію кокаїну й канабісу.

Загалом силовики провели 141 обшук за силової підтримки підрозділів тактико-оперативного реагування та поліції особливого призначення. До слідчих дій залучили також службових собак кінологічної служби.

Затримання фігурантів схеми: дивіться фото поліції

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Вилучили зброю, готівку та обладнання

Під час обшуків конфіскували 3,5 кілограма кокаїну, а також гашиш, кратом, кетамін, МДМА, амфетамін, α-PVP, псилоцибінові гриби та кондитерські вироби з тетрагідроканабінолом. Крім того, виявили спеціальне обладнання для культивування нарковмісних рослин.

Речові докази: дивіться фото поліції

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Правоохоронці також вилучили автомобілі, комп'ютерну техніку, зброю, боєприпаси та готівку в еквіваленті понад три мільйони гривень. Загальну вартість вилученого майна та наркотиків оцінюють у понад 90 мільйонів гривень.

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Наразі затриманим повідомили про підозру за статтями про незаконний обіг наркотиків та контрабанду. Санкція найтяжчої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування, вочевидь, є однією з віх великої справи "Карфаген", яка актуалізувалася останнім часом. Зауважимо, що 5 листопада в межах операції підозри оголосили ще п'ятьом учасникам злочинної організації, серед яких – високопосадовці силових структур. За даними слідства, вони регулярно підкуповували правоохоронців, щоб ті забезпечували прикриття їхнього незаконного бізнесу.