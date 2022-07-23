Больше не будет Льва Толстого: в Хусте появилась улица Бориса Джонсона

В Хусте на Закарпатье активно избавляются от названий, которые достались населенному пункту в наследство от советского прошлого. В частности, переименовывают названия улиц.

В Хусте переименовывают улицы

Для этого было созвано заседание Хустского городского совета. Во время него было принято решение переименовать улицу Льва Толстого в улицу в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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Сегодня, 22 июля, во время II заседания III сессии Хустского городского совета VІІІ созыва одобрили решение о переименовании бывшей улицы Льва Толстого в улицу Бориса Джонсона,

– говорится в сообщении горсовета.

Также в Хусте появились улицы Каденюка, Василия Стуса, Ольги Кобылянской, Гринвальда, Вячеслава Черновола, Патриотов Украины, Гарбузова и др.

Список переименованных улиц:







Список переименованных улиц в Хусте / Скриншоты с сайта Хустского городского совета

Изменять документы не надо

В городском совете Хуста подчеркнули, что не нужно вносить изменения в документы при переименовании улицы.

Говорится о свидетельстве о праве собственности, свидетельстве о праве на наследство, договоре купли-продажи, договоре изменения, договоре дарения, кроме случаев, когда это необходимо для оформления продажи или дарения, и тому подобное, или по собственной инициативе.

Обратите внимание – Ткаченко о переименовании улиц: смотрите видео