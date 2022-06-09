В июне можно получить 4,8 миллиарда долларов внешней помощи, – экономист

Чтобы удерживать экономику во время войны, Украине нужны деньги. Сейчас больше денег мы привлекаем благодаря облигациям, а также от кредитных организаций и наших международных партнеров. В июне Украина может получить 4,8 миллиарда долларов внешней помощи.

Об этом 24 канала рассказал экономист, член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман. По его словам, украинские власти проводят огромную работу на внешних рынках.

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"По нашим прогнозам, в этом месяце (июнь 2022 года – 24 канал) можно будет получить 4,8 миллиарда долларов внешней помощи ", – заявил Фурман.

Эксперт считает, что это огромный плюс для Украины.

Это такой финансовый лендлиз. Мы в июне должны получить эту финансовую помощь. А от США мы уже получили 7,5 миллиарда долларов из 8,5, остальные дойдут вскоре,

– отметил экономист.

Фурман подтвердил, что Всемирный банк также утвердил Украине кредит в полтора миллиарда долларов на выплаты зарплаты бюджетникам.

"Это тоже огромный плюс. Надеюсь, что мы и дальше будем закрывать дефицит в бюджете за счет международной финансовой помощи", – добавил он.

Василий Фурман отметил, что позиция Минфина в том, что во время войны Украина не будет поднимать ставки доходности, ведь это расходы госбюджета.

Новый транш помощи от Всемирного банка

Исполнительный совет Всемирного банка 7 июня утвердил дополнительное финансирование Украины – 1,49 миллиарда долларов. Эти деньги пойдут на выплату зарплат государственным и социальным работникам.

Этот новый транш поддерживает финансовые гарантии от таких стран:

Великобритании;

Нидерландов;

Литвы;

Латвия.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в 7 миллиардах долларов поддержки каждый месяц. Эти деньги нужны на выплаты пенсий, зарплат и соцвыплат, обеспечение критической инфраструктуры и финансирование армии.

Кстати, закон о выделении 40 миллиардов долларов для Украины президент США Джо Байден подписал 21 мая 2022 года. Накануне его одобрил Конгресс.



Распределение 40 миллиардов долларов, которые США выделили Украине / Инфографика 24 канала

Кроме того, президент Владимир Зеленский 17 мая подписал указ по инициативе создания национального бренда UNITED24 . За первые четыре недели работы в поддержку Украины удалось собрать 1,5 миллиарда гривен.

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