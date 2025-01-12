Четверо солдат в Польше получили обвинения за ненадлежащий надзор за военным имуществом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Смотрите также "Теплая кибервойна": Россия подготовила группу лиц, которая пыталась повлиять на выборы в Польше

Исчезло 240 противотанковых мин

На одном из складов мебельного магазина IKEA оказались примерно 240 противотанковых мин.

Удалось установить, что еще летом солдаты под Щецином разгружали поезд с вооружением, однако несколько ящиков с минами поехали дальше по территории Польши. Впоследствии мины нашли на складе IKEA.

Мины и другое оружие на склад заказала военная часть в городе Гайновка. Военное имущество неправильно подсчитали и часть осталась в вагоне.

Только через некоторое время стало понятно, что не все было принято,

– рассказал заместитель окружного прокурора по военным делам региональной прокуратуры в Познани полковник Бартош Оконевский.

Кроме обвинения 4 солдат, также уволили Артура Кенпчинского с должности главы Инспекции поддержки армии. В издании отмечают, что по неофициальным данным, он мог скрывать информацию о потере мин.



https://zaxid.net/news/