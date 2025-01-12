Четверо солдатів у Польщі отримали звинувачення за неналежний нагляд за військовим майном. Про це пише 24 Канал із посиланням на RMF24.

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Зникло 240 протитанкових мін

На одному зі складів меблевого магазину IKEA опинилися приблизно 240 протитанкових мін.

Вдалося встановити, що ще влітку солдати під Щецином розвантажували потяг з озброєнням, однак кілька ящиків із мінами поїхали далі територією Польщі. Згодом міни знайшли на складі IKEA.

Міни та іншу зброю на склад замовила військова частина в місті Гайнівка. Військове майно неправильно підрахували і частина залишилася у вагоні.

Тільки через деякий час стало зрозуміло, що не все було прийнято,

– розповів заступник окружного прокурора у військових справах регіональної прокуратури в Познані полковник Бартош Оконевський.

Крім звинувачення 4 солдатів, також звільнили Артура Кенпчинського з посади голови Інспекції підтримки армії. У виданні зазначають, що за неофіційними даними, він міг приховувати інформацію про втрату мін.



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