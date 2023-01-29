Иловайск посетил вечерний "хлопок": у железной дороги слышны сильные взрывы
29 января 2023, 00:24Читати новину українською
В ночь на 29 января во временно оккупированном Иловайске расцвел зимний "хлопок". На этот раз не повезло мобилизованным россиянам, только что прибывшим в Украину.
О взрывах сообщают местные телеграммы-каналы. Говорят, что "прилетело" на железнодорожную станцию, передает 24 Канал.
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Что говорят пропагандисты
Российские СМИ уже начинают рассказывать, что "потерь нет" и паниковать не стоит. Кроме того, они утверждают, что по городу якобы выпущено 7 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.
В Иловайске слышны взрывы: смотрите видео
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Но можно сказать наверняка, что "Хлопок" повредил железную дорогу в городе.
Где расположен Иловайск: смотрите карту
"Хлопок" в Крыму: последние новости
- 24 января в оккупированном Симферополе было громко – местные жители сообщили о нескольких мощных взрывах. Отмечают, что звуки раздавались в районе улицы 51-й армии. Местные телеграмм-каналы сообщали о по меньшей мере 4 взрывах. Вероятно, они достаточно мощные, ведь продолжалось около 5 минут.
- Также 16 января аэродром в Бельбеке атаковала стая дронов. Тогда представитель оккупационных властей Михаил Развожаев отмечал, что российская ПВО якобы сбила 10 беспилотников.
- Перед этим в Севастополе раздавались взрывы. Пророссийские источники рассказывают, что у местных жителей от взрывов трещали окна. Они призывали не паниковать и заверили, что никаких попаданий не было – над Севастополем работала ПВО и сбила беспилотник.