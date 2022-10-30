В Индии обрушился мост, на котором находились сотни людей: уже известно о десятках жертв
Источник:India Today
В Индии в штате Гуджарат обрушился мост, на котором находились сотни человек. Известно по меньшей мере о 32 жертвах.
Местные СМИ сообщают, что мост недавно ремонтировали и для пешеходов его открыли всего 5 дней назад. Когда мост обрушился, в воде оказались сотни людей. Свидетели трагедии бросились их спасать.
Возле минобразования Сомали произошел жуткий теракт: сотня людей погибла, раненых в разы больше
На месте трагедии продолжаются спасательные работы. Госпитализировали уже более 70 человек.
В Индии обрушился мост: смотрите видео
В воде оказались десятки человек: смотрите видео
Всего на мосту в момент трагедии находились около 400 человек. Десятки людей считаются пропавшими без вести.
Люди пытаются спастись после обвала моста: смотрите видео
К спасательным работам привлекли специалистов из разных регионов.
В Сеуле погибли более 150 человек
- Во время вечеринки в честь Хэллоуина в Сеуле погиб 151 человек.
- Среди жертв – 19 иностранцев. В частности, уроженцы Китая, Узбекистана, Норвегии и Ирана. Кроме того, известно более 80 пострадавших.
- Из них 19 – в тяжелом состоянии. Также правоохранители получили более 300 сообщений о пропавших без вести.
- В Южной Корее до 5 ноября продлится траур. Все праздничные мероприятия отменили.