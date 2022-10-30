В Индии обрушился мост, на котором находились сотни людей: уже известно о десятках жертв

30 октября 2022 , 17:45
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Источник:

India Today

В Индии в штате Гуджарат обрушился мост, на котором находились сотни человек. Известно по меньшей мере о 32 жертвах.

Местные СМИ сообщают, что мост недавно ремонтировали и для пешеходов его открыли всего 5 дней назад. Когда мост обрушился, в воде оказались сотни людей. Свидетели трагедии бросились их спасать.

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На месте трагедии продолжаются спасательные работы. Госпитализировали уже более 70 человек.

В Индии обрушился мост: смотрите видео

В воде оказались десятки человек: смотрите видео

Всего на мосту в момент трагедии находились около 400 человек. Десятки людей считаются пропавшими без вести.

Обратите внимание! The Gurdian сообщил, что количество жертв возросло до 40. Между тем в соцсетях сообщают: погибли по меньшей мере 60 человек.

Люди пытаются спастись после обвала моста: смотрите видео

К спасательным работам привлекли специалистов из разных регионов.

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Автор: Мар'яна Бекало