В индустриальных парках Украины построены и строятся 25 заводов – Кисилевский

Политика "Сделано в Украине" включает более 10 программ содействия развитию промышленности. В индустриальных парках Украины сейчас построены или строятся 25 заводов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский на Киевском международном экономическом форуме.

Смотрите также Выступление Зеленского в Будапеште не показали в официальной трансляции: как оправдались организаторы

Это предприятия в отраслях производства пищевых продуктов, агропереработки, строительных материалов, деревообработки, машиностроения, производства хозяйственных товаров, бытовой химии, полиграфии и др.

12 заводов в индустриальных парках уже построены, еще 13 строятся и готовятся к вводу в эксплуатацию в течение ближайшего года. Более 100 тысяч квадратных метров промышленной недвижимости для релокованих и новых предприятий, почти две сотни мегаватт мощностей по присоединению - это текущий статус развития индустриальных парков, которые являются составляющей государственной политики "Сделано в Украине,

– отметил Дмитрий Кисилевский.

Заместитель председателя экономического комитета парламента также отметил, что политика "Сделано в Украине" включает более 10 программ содействия развитию промышленности. В ходе рассмотрения государственного бюджета на 2025 год продолжается дискуссия относительно их стабильного финансирования.

"Государственная промышленная политика в последнее время претерпела кардинальные изменения и уже дает результат для государства. Важно, чтобы программы "Сделано в Украине" стабильно реализовывались правительством в течение лет. Тогда мы сможем рассчитывать на достижение целевого показателя: рост с 8% до 20% доли перерабатывающей промышленности в ВВП, что будет означать переход от бедности в клуб экономически развитых стран", – подчеркнул Дмитрий Кисилевский.

Киевский международный экономический форум проходит 7 ноября. КМЭФ – один из крупнейших в Восточной Европе международных форумов, который объединяет представителей бизнеса, власти и общества для обсуждения ключевых экономических вопросов и глобальных трендов.