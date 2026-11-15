Появилось через 2 часа после СИЗО: политолог раскрыл цель заявлений главы "Химпрома"

Глава наркокартеля "Химпром" Егор Буркин дал интервью через 2 часа после выхода из СИЗО генерала СБУ Дмитрия Дуки. Тарас Загородний считает синхронные заявления подозреваемого частью враждебной дискредитационной кампании.

В эфире 24 Канала политолог подробно проанализировал резонансные события, связанные с операцией "Карфаген". По его словам, главная цель вражеских информационных вбросов заключается в попытке заставить граждан ненавидеть собственное государство больше, чем врага.

Как работает вражеская ИПСО

Чем эффективнее работает украинская военная машина и чем чаще Украина проводит атаки на российские НПЗ, тем больше раздается криков о том, что все прогнило. Ведется системная кампания по дискредитации государственных институтов,

– подчеркнул эксперт.

По мнению Загороднего, ситуация, когда подозреваемый в организации наркокартеля и сети колл-центров вдруг публично выступает с якобы разоблачительными заявлениями о коррупции и желает сдаться исключительно антикоррупционным органам, имеет все признаки информационно-психологической операции России.

Враг пытается наносить удары по внутренним уязвимым местам, чтобы подорвать доверие украинского общества во время полномасштабной войны, в то время как СБУ и правоохранительные органы эффективно обеспечивают контрразведку.

Тарас Загородний о скандале вокруг СБУ и НАБУ и попытках расшатать Украину изнутри: видео

Что предшествовало заявлениям "Мексиканца"

Егор Буркин, известный под прозвищем "Мексиканец", является одним из ключевых фигурантов антикоррупционного расследования "Карфаген". Ранее журналисты выяснили, что подозреваемый массово предлагал интервью ведущим СМИ, однако большинство редакций отказались из-за невозможности проверить его утверждения.

"Мексиканец" – гражданин России, который сбежал в Украину после объявления его в розыск в 2016 году и создал транснациональный наркокартель "Химпром". В 2019 году украинские правоохранители возбудили против него уголовное дело.

В пятницу, 13 ноября, Егор Буркин рассказал, что правоохранители получали до 370 миллионов долларов за работу мошеннических колл-центров. Мужчина назвал причастных чиновников и признал свой голос на аудиозаписях.