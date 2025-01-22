Ирак официально разрешил браки с 9-летними девочками, – The Guardian

В Ираке парламент утвердил изменения в закон о личном статусе страны, которые, по мнению критиков, фактически разрешают детские браки. Фактически пожениться можно будет даже на 9-летних девушках.

Исламское право трактуется по-разному, а потому могут быть и такие случаи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что предусматривают изменения в законодательстве Ирака

Поправки расширяют полномочия исламских судов в семейных вопросах, в частности по делам брака, развода и наследства. Это решение вызвало беспокойство правозащитников, которые считают, что изменения подрывают принципы Закона 1959 года, который обеспечивал защиту прав женщин и устанавливал единые нормы семейного законодательства.

На сегодня иракский закон в большинстве случаев предусматривает минимальный возраст для брака – 18 лет. Однако, новые поправки позволяют священнослужителям толковать исламское право по собственному усмотрению. В некоторых случаях это может приводить к разрешению браков девушек в раннем подростковом возрасте, даже с 9 лет, в соответствии со школой Джаафари, которой придерживается значительная часть шиитских религиозных авторитетов в Ираке.

Сторонники изменений, преимущественно консервативные шиитские депутаты, аргументируют это стремлением согласовать законодательство с исламскими принципами и уменьшить западное влияние на культурную жизнь страны.

Во время этого же заседания парламент принял закон о всеобщей амнистии, который смягчает приговоры заключенным суннитам и даже освобождает лиц, причастных к коррупции. Кроме того, принят закон о реституции земель, касающийся курдских территориальных вопросов.

Правозащитница Интисар аль-Маяли назвала эти поправки угрозой для прав девушек и женщин. Она подчеркнула, что ранние браки нарушают право ребенка на детство, а также усложняют вопросы развода, опеки и наследства для женщин.

Голосование проходило в напряженной атмосфере. По словам представителей парламента, кворум не был соблюден, а голосование сопровождалось хаосом. Некоторые депутаты протестовали, а другие захватывали трибуну. В конце концов, все три законопроекта – каждый поддержанный отдельными фракциями – были объединены в один пакет для голосования, что вызвало дополнительные споры.

По закону о гражданском состоянии, мы решительно поддерживаем его, и с этим не было никаких проблем. Но он был объединен с другими законами, которые голосовались вместе... и это могло привести к обжалованию в федеральном суде,

– отметил независимый депутат Раед аль-Малики.

Спикер парламента Махмуд аль-Машхадани назвал принятие этих законов важным шагом для укрепления правосудия и регулирования повседневной жизни граждан.