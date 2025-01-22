Ісламське право трактується по-різному, а тому можуть бути і такі випадки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що передбачають зміни у законодавстві Іраку

Поправки розширюють повноваження ісламських судів у сімейних питаннях, зокрема у справах шлюбу, розлучення та спадщини. Це рішення викликало занепокоєння правозахисників, які вважають, що зміни підривають принципи Закону 1959 року, який забезпечував захист прав жінок і встановлював єдині норми сімейного законодавства.

На сьогодні іракський закон у більшості випадків передбачає мінімальний вік для шлюбу – 18 років. Однак, нові поправки дозволяють священнослужителям тлумачити ісламське право на власний розсуд. У деяких випадках це може призводити до дозволу шлюбів дівчат у ранньому підлітковому віці, навіть з 9 років, відповідно до школи Джаафарі, якої дотримується значна частина шиїтських релігійних авторитетів в Іраку.

Прихильники змін, переважно консервативні шиїтські депутати, аргументують це прагненням узгодити законодавство з ісламськими принципами та зменшити західний вплив на культурне життя країни.

Під час цього ж засідання парламент ухвалив закон про загальну амністію, який пом'якшує вироки ув’язненим сунітам і навіть звільняє осіб, причетних до корупції. Крім того, прийнято закон про реституцію земель, що стосується курдських територіальних питань.

Правозахисниця Інтісар аль-Маялі назвала ці поправки загрозою для прав дівчат і жінок. Вона підкреслила, що ранні шлюби порушують право дитини на дитинство, а також ускладнюють питання розлучення, опіки та спадщини для жінок.

Голосування проходило в напруженій атмосфері. За словами представників парламенту, кворум не було дотримано, а голосування супроводжувалося хаосом. Деякі депутати протестували, а інші захоплювали трибуну. Зрештою, усі три законопроєкти – кожен підтриманий окремими фракціями – були об’єднані в один пакет для голосування, що викликало додаткові суперечки.

Щодо закону про цивільний стан, ми рішуче підтримуємо його, і з цим не було жодних проблем. Але його було об’єднано з іншими законами, які голосувалися разом… і це могло призвести до оскарження у федеральному суді,

– зазначив незалежний депутат Раед аль-Малікі.

Спікер парламенту Махмуд аль-Машхадані назвав ухвалення цих законів важливим кроком для зміцнення правосуддя та регулювання повсякденного життя громадян.