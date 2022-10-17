Президент во время вечерней сводки 17 октября подчеркнул, что Украина никогда не простит врагу террористических атак.

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Нет в Иране или где-нибудь такого оружия, что может сломать народ, который осознает, за что воюет и чего никогда не простит врагу,

– отметил Владимир Зеленский.

Обратите внимание! В Киеве под зданием посольства Ирана в Украине была проведена акция протеста. Активисты вышли на протест из-за того, что Иран продает России дроны-камикадзе, которыми россияне 17 октября в очередной раз атаковали Киев. Участники акции обвиняют Иран в поддержке терроризма и убийстве украинцев.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Россия атаковала Киев дронами-камикадзе