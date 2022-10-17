Президент во время вечерней сводки 17 октября подчеркнул, что Украина никогда не простит врагу террористических атак.
Атака Киева дронами, возвращение женщин из плена: хронология 236 дня войны
Нет в Иране или где-нибудь такого оружия, что может сломать народ, который осознает, за что воюет и чего никогда не простит врагу,
– отметил Владимир Зеленский.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
Россия атаковала Киев дронами-камикадзе
- Россия утром атаковала Киев и область дронами-камикадзе. Под ударами оказались объект инфраструктуры, а также жилой дом в Шевченковском районе. Историческое здание после атаки больше не подлежит восстановлению.
- К сожалению, в результате обстрела Киева погибли 4 мирных жителя. Также госпитализированы трое пострадавших, двое из которых – спасатели. Всего из разрушенного дома спасли 19 человек.
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из-за атаки дронами 16 семей остались без жилья. В 16.30 президент Владимир Зеленский информировал, что поисково-спасательные работы в разрушенном доме еще продолжаются.
- Вечером оккупанты снова атаковали Киев дронами, а также долетели до Черкасской области.