Президент під час вечірнього зведення 17 жовтня наголосив, що Україна ніколи не пробачить ворогу терористичних атак.
Увага Атака Києва дронами, повернення жінок з полону: хронологія 236 дня війни
Немає в Ірані чи деінде такої зброї, що може зламати народ, який усвідомлює, за що воює і чого ніколи не пробачить ворогу,
– зазначив Володимир Зеленський.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Росія атакувала Київ дронами-камікадзе
- Росія зранку атакувала Київ та область дронами-камікадзе. Під ударами опинилися об'єкт інфраструктуру, а також житловий будинок у Шевченківському районі. Історичний будинок після атаки більше не підлягає відновленню.
- На жаль, унаслідок обстрілу Києва загинуло 4 мирних мешканців. Також госпіталізовані троє постраждалих, двоє з яких – рятувальники. Всього зі зруйнованого будинку врятували 19 людей.
- Мер Києва Віталій Кличко розповів, що через атаку дронами 16 родин залишилося без житла. О 16:30 президент Володимир Зеленський інформував, що пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому будинку ще тривають.
- Ввечері окупанти знову атакували Київ дронами, а також долетіли до Черкащини.