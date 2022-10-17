Президент під час вечірнього зведення 17 жовтня наголосив, що Україна ніколи не пробачить ворогу терористичних атак.

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Немає в Ірані чи деінде такої зброї, що може зламати народ, який усвідомлює, за що воює і чого ніколи не пробачить ворогу,

– зазначив Володимир Зеленський.

Зверніть увагу! У Києві під будівлею посольства Ірану в Україні провели акцію протесту. Активісти вийшли на протест через те, що Іран продає Росії дрони-камікадзе, якими росіяни 17 жовтня вкотре атакували Київ. Учасники акції звинувачують Іран у підтримці тероризму та вбивстві українців.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Росія атакувала Київ дронами-камікадзе