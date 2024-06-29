В Иране пригрозили: в случае атаки Израиля против Ливана "начнется война на уничтожение"

Представительство Ирана в ООН заявило, что в случае атаки Израиля на Ливан "начнется война на уничтожение". В ведомстве говорят, что рассматривают "полное задействование всех фронтов сопротивления".

Об этом сообщило представительство Ирана в ООН в сети Х (бывший твитер).

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В представительстве заявили, что считают планы Израиля о проведении наземной операции против сил Хезболлы на территории Ливана "психологической войной".

Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение,

– говорится в сообщении.

Подчеркивают, что "все варианты, в том числе полное привлечение всех фронтов сопротивления, на столе".

Акутально об эскалации

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США К. К. Браун предупреждал, что наступление войск Израиля на Ливан грозит ответом со стороны Ирана, который может стать на защиту Хезболлы, спровоцировав расширение войны.