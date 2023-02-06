В Ирпене из школы эвакуировали детей из-за угрозы теракта
Источник:Александр Маркушин
Администрация Ирпенского лицея №2 возле Киева обнаружила в электронной почте сообщения с угрозами. По данным мэра Ирпеня, над делом будут работать специалисты.
Сообщения поступило на электронную почту заведения вечером 5 февраля. Руководство обнаружило его утром 6 февраля.
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Что известно об инциденте в Ирпене
Мэр Александр Маркушин заявил, что работники лицея сразу вызвали полицию и спасателей.
Дети эвакуированы из помещения. Учащиеся 1 и 2 классов сегодня (6 февраля – 24 Канал) продолжат обучение на территории другой школы. Учащиеся старших классов пока будут заниматься дистанционно,
– заявил мэр.
Ирпенский мэр также заверил, что они проверили электронные почты других учебных заведений общин – там ничего подозрительного не обнаружили.
"Будем работать с правоохранителями, в частности с киберполицией, чтобы выяснить откуда на самом деле отправлено сообщение и наказать виновных, если это чья-то совсем не забавная шутка", – сказал Александр Маркушин.
Сообщение с угрозами в Ирпене / Фото с телеграммы Ирпенского городского головы
Что известно о подобном инциденте
- 23 января 2022 в Броварах пришлось приостановить обучение в школах и лицеях города. Учащихся перевели на дистанционное обучение.
- Это случилось из-за того, что на электронную почту Управления образования поступило письмо, что неизвестный "выпускник психбольницы, а теперь участник ИГИЛ планирует открыть стрельбу по школьникам".
- Заместитель начальника Управления образования и науки Броварского городского совета Ирина Миронец рассказала, что в письме даже указали названия школ, которые находятся под угрозой.
- Кроме Броваров аналогичные сообщения получили учебные заведения в Белой Церкви и Буче. Тогда спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова в комментарии 24 Канала сообщила, что опасность не подтвердили. Подробнее об инциденте читайте здесь.