В Ирпене из школы эвакуировали детей из-за угрозы теракта

Администрация Ирпенского лицея №2 возле Киева обнаружила в электронной почте сообщения с угрозами. По данным мэра Ирпеня, над делом будут работать специалисты.

Сообщения поступило на электронную почту заведения вечером 5 февраля. Руководство обнаружило его утром 6 февраля.

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Что известно об инциденте в Ирпене

Мэр Александр Маркушин заявил, что работники лицея сразу вызвали полицию и спасателей.

Дети эвакуированы из помещения. Учащиеся 1 и 2 классов сегодня (6 февраля – 24 Канал) продолжат обучение на территории другой школы. Учащиеся старших классов пока будут заниматься дистанционно,

– заявил мэр.

Ирпенский мэр также заверил, что они проверили электронные почты других учебных заведений общин – там ничего подозрительного не обнаружили.

"Будем работать с правоохранителями, в частности с киберполицией, чтобы выяснить откуда на самом деле отправлено сообщение и наказать виновных, если это чья-то совсем не забавная шутка", – сказал Александр Маркушин.

Сообщение с угрозами в Ирпене / Фото с телеграммы Ирпенского городского головы

Что известно о подобном инциденте