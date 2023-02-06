Повідомленні надійшло на електронну пошту закладу ввечері 5 лютого. Керівництво виявило його вранці 6 лютого.
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Що відомо про інцидент в Ірпені
Міський голова Олександр Маркушин заявив, що працівники ліцею одразу викликали поліцію та рятувальників.
Діти евакуйовані з приміщення. Учні 1 та 2 класів сьогодні (6 лютого – 24 Канал) продовжать навчання на території іншої школи. Учні старших класів поки що займатимуться дистанційно,
– заявив мер.
Ірпінський міський голова також запевнив, що вони перевірили електронні пошти інших навчальних закладів громад – там нічого підозрілого не виявили.
"Будемо працювати з правоохоронцями, зокрема з кіберполіцією, щоб з'ясувати звідки насправді надіслано повідомлення та покарати винних, якщо це чийсь зовсім не кумедний жарт", – сказав Олександр Маркушин.
Повідомлення з погрозами в Ірпені / Фото з телеграму Ірпінського міського голови
Що відомо про подібний інцидент
- 23 січня 2022 року в Броварах довелось призупинити навчання у школах та ліцеях міста. Учнів довелось перевести на дистанційне навчання.
- Це трапилось через те, що на електронну пошту Управління освіти надійшов лист, що невідомий "випускник психлікарні, а тепер учасник ІДІЛ планує відкрити стрілянину по школярах".
- Заступниця начальника Управління освіти та науки Броварської міської ради Ірина Миронець розповіла, що у листі навіть зазначити назви шкіл, які перебувають під загрозою.
- Окрім Броварів, аналогічні повідомлення отримали навчальні заклади у Білій Церкві та Бучі. Тоді речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова у коментарі 24 Каналу повідомила, що небезпеку не підтвердили. Детальніше про інцидент читайте тут.