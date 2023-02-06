Повідомленні надійшло на електронну пошту закладу ввечері 5 лютого. Керівництво виявило його вранці 6 лютого.

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Що відомо про інцидент в Ірпені

Міський голова Олександр Маркушин заявив, що працівники ліцею одразу викликали поліцію та рятувальників.

Діти евакуйовані з приміщення. Учні 1 та 2 класів сьогодні (6 лютого – 24 Канал) продовжать навчання на території іншої школи. Учні старших класів поки що займатимуться дистанційно,

– заявив мер.

Ірпінський міський голова також запевнив, що вони перевірили електронні пошти інших навчальних закладів громад – там нічого підозрілого не виявили.

"Будемо працювати з правоохоронцями, зокрема з кіберполіцією, щоб з'ясувати звідки насправді надіслано повідомлення та покарати винних, якщо це чийсь зовсім не кумедний жарт", – сказав Олександр Маркушин.

Повідомлення з погрозами в Ірпені / Фото з телеграму Ірпінського міського голови

Що відомо про подібний інцидент