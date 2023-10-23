Уроженец России ограбил дом в Ирпене: вынес ноутбуки, золото и 50 тысяч долларов
Источник:Полиция Киевской области
В Киевской области злоумышленник обокрал жилье местного жителя. Полиция установила личность нарушителя и сообщила ему о подозрении.
Им оказался уроженец страны-агрессорки, проживающий в настоящее время в Киеве.
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Ноутбуки и 50 тысяч долларов
О том, что его ограбили, милиционерам рассказал житель Ирпеня. Он сообщил, что в его дом проник неизвестный и вынес оттуда ноутбуки, золотые украшения и 50 тысяч долларов.
Вскоре полиция разыскала злоумышленника. Это 36-летний уроженец России, проживающий в украинской столице и снимающий жилье в Ирпене. В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили у него украденные вещи и деньги.
На сегодня следователи устанавливают причастность россиянина к подобным преступлениям на территории района. Грабителю уже сообщили о подозрении по факту похищения чужого имущества, совершенного в особо крупных размерах, в условиях военного положения, соединенного с проникновением в жилье. Ему "светит" до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Уроженец России ограбил дом в Ирпене / Фото Полиция Киевщины
Другие случаи ограбления: последние новости
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- Необычное ограбление произошло в польской столице. Там злоумышленник притворялся манекеном в ТЦК. После закрытия торгового центра он сначала ограбил ювелирный отдел, а на следующий день, снова выдавая себя за манекена, дождался закрытия и проскользнул в бар, где вдоволь наелся.