В Германии и Испании напали на объекты дипмиссий Италии

В Германии и Испании от рук вандалов пострадали два объекта итальянской дипломатической собственности. Оба инцидента произошли 27 января.

В пятницу 27 января вандалы напали на объекты итальянской дипломатической собственности в Италии и Испании. Об этом сообщила премьер-министр Италии.

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Подробности инцидента

Джорджия Мэлони сообщила, что в Берлине подожгли автомобиль дипломата Луиджи Эстеро. Итальянское консульство в Барселоне тоже подверглось акту вандализма – там разбили окно и обмазали стены входа в здание.

Сообщений о пострадавших не поступало. Мэлони сказала, что итальянское правительство "с обеспокоенностью и вниманием следит за этими новыми случаями насилия против наших сотрудников и дипломатических представительств".

СМИ сообщают, что акты вандализма, совершенные в Генеральном консульстве Италии в Барселоне, считаются делом рук пяти человек в капюшонах. Каталонская полиция не подтвердила эту информацию, отметив, что "ведется расследование".

Разведка работает над гипотезой, что эти акты вандализма связаны с анархистскими группами, которые активизировались на этой неделе в знак солидарности с Альфредо Коспито, заключенным по обвинениям в терроризме и применившим к нему статью 41-бис тюремного режима. Поэтому анархист объявил голодовку.

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