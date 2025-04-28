В Испании объявили чрезвычайное положение

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после общенационального отключения электроэнергии в понедельник, 28 апреля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Заметим, что проблемы с поставками электроэнергии наблюдаются сейчас в еще нескольких странах Европы.

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В чем причина

Министерство внутренних дел Испании, по данным Sky News, сообщило, что вышеупомянутое чрезвычайное положение объявляют для регионов, которые в этом будут нуждаться.

В настоящее время Мадрид, Андалусия и Эстремадура попросили, чтобы центральное правительство взяло на себя общественный порядок и другие функции,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, из-за отключения электроэнергии пострадали миллионы людей по всей Испании, в том числе ключевые отрасли, такие как транспорт и телекоммуникации.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что причиной ответных перебоев электроснабжения являются "сильные колебания" в электросети, но причина остается неизвестной.

Напомним, El Pais сообщало, что на полное возобновление энергоснабжения может потребоваться от 6 до 10 часов. Сразу после инцидента движение железнодорожного транспорта в Испании было полностью приостановлено.