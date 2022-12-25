В Испании пассажирский автобус сорвался в реку: есть погибшие, 3 человека пропали без вести

Вечером 24 декабря в Испании произошел жуткий инцидент. Автобус с пассажирами упал в реку.

Досадный инцидент произошел около 21:35 в субботу, 24 декабря. Автобус компании Monbus, прибывший из тюрьмы Монтерросо и направлявшийся в город Виго.

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Как произошла авария

Транспортное средство упало в реку после того, как съехало с дороги на мосту на уровне 67,5 километра трассы N-541, в городе Педре. По меньшей мере, два человека погибли и трое считаются пропавшими без вести.

Пожарным удалось спасти водителя автобуса и женщину живыми.

С раннего утра в это воскресенье река Лерез поднялась выше порога перелива, осложняющего спасательные работы пожарных Рибадумии, которые спускались с моста с помощью веревок и страховочных ремней, вместе с Группой надмуниципальных чрезвычайных ситуаций А Эстрада, Гражданской защиты Сердедо-Котобаде.

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