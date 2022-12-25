В Испании пассажирский автобус сорвался в реку: есть погибшие, 3 человека пропали без вести
Источник:El Pais
Вечером 24 декабря в Испании произошел жуткий инцидент. Автобус с пассажирами упал в реку.
Досадный инцидент произошел около 21:35 в субботу, 24 декабря. Автобус компании Monbus, прибывший из тюрьмы Монтерросо и направлявшийся в город Виго.
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Как произошла авария
Транспортное средство упало в реку после того, как съехало с дороги на мосту на уровне 67,5 километра трассы N-541, в городе Педре. По меньшей мере, два человека погибли и трое считаются пропавшими без вести.
Пожарным удалось спасти водителя автобуса и женщину живыми.
С раннего утра в это воскресенье река Лерез поднялась выше порога перелива, осложняющего спасательные работы пожарных Рибадумии, которые спускались с моста с помощью веревок и страховочных ремней, вместе с Группой надмуниципальных чрезвычайных ситуаций А Эстрада, Гражданской защиты Сердедо-Котобаде.
В Испании перехватили конверт, который отправили в консульство Украины
- 18 декабря в СМИ появилась информация о том, что в Барселоне полиция снова перехватила подозрительное письмо, которое отправили в украинское консульство.
- По данным СМИ, конверт сразу проверили на наличие взрывчатки внутри. К счастью, ее там не нашли. Однако правоохранители открыли уголовное производство из-за этого конверта.
- Что было внутри – точно неизвестно. СМИ предполагают, что в конверте снова могли быть остатки животных. В частности, украинские дипломаты в Испании уже получали конверт с глазами животных.
- Напомним, что 30 ноября в Мадриде на территории посольства Украины в Испании произошел взрыв. Опасное устройство было спрятано в письме-бандероли и поступило в адрес посла Украины – Сергея Погорельцева.