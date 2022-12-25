Прикрий інцидент стався близько 21:35 в суботу, 24 грудня. Автобус компанії Monbus, який прибув з в'язниці Монтерросо і прямував до міста Віго.
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Як сталася аварія
Транспортний засіб впав у річку після того, як з'їхав з дороги на мосту на рівні 67,5 кілометра траси N-541, в місті Педре. Щонайменше дві людини загинули і троє вважаються зниклими безвісти.
Пожежникам вдалося врятувати водія автобуса та жінку живими.
З раннього ранку цієї неділі річка Лерез піднялася вище порогу переливу, що ускладнює рятувальні роботи пожежників Рібадумії, які спускаються з мосту за допомогою мотузок і страхувальних ременів, разом з Групою надмуніципальних надзвичайних ситуацій А Естрада, Цивільного захисту Сердедо-Котобаде.
В Іспанії перехопили конверт, який надіслали в консульство України
- 18 грудня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що у Барселоні поліція знову перехопила підозрілий лист, який надіслали в українське консульство.
- За даними ЗМІ, конверт одразу перевірили на наявність вибухівки усередині. На щастя, її там не знайшли. Однак правоохоронці відкрили кримінальне провадження через цей конверт.
- Що було усередині – достеменно невідомо. ЗМІ припускають, що у конверті знову могли бути рештки тварин. Зокрема українські дипломати в Іспанії вже отримували конверт з очима тварин.
- Нагадаємо, що 30 листопада у Мадриді на території посольства України в Іспанії стався вибух. Небезпечний пристрій був захований у листі-бандеролі та надійшов на адресу посла України – Сергія Погорельцева.