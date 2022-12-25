Прикрий інцидент стався близько 21:35 в суботу, 24 грудня. Автобус компанії Monbus, який прибув з в'язниці Монтерросо і прямував до міста Віго.

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Як сталася аварія

Транспортний засіб впав у річку після того, як з'їхав з дороги на мосту на рівні 67,5 кілометра траси N-541, в місті Педре. Щонайменше дві людини загинули і троє вважаються зниклими безвісти.

Пожежникам вдалося врятувати водія автобуса та жінку живими.

З раннього ранку цієї неділі річка Лерез піднялася вище порогу переливу, що ускладнює рятувальні роботи пожежників Рібадумії, які спускаються з мосту за допомогою мотузок і страхувальних ременів, разом з Групою надмуніципальних надзвичайних ситуацій А Естрада, Цивільного захисту Сердедо-Котобаде.

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