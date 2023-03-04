В Испании задержали банду, которая украла у украинских беженцев вещи более чем на 1 миллион евро
Источник:The Local
К сожалению, и в странах, которые помогают украинцам спастись от войны, их может постичь беда. Так, в Испании действовала банда, грабившая беженцев из нашего государства.
Что более возмутительно, вовлеченные в противоправную деятельность были и украинцы. Однако испанская полиция приостановила их преступления, о чем сообщила в пятницу, 3 марта.
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Грабили дома беженцев
По данным испанской Общественной полиции, преступная группировка нападала на дома беженцев, сбежавших от войны в Украине. Такую цель они избрали потому, что украинцы "обычно привозят с собой все свои сбережения и ценные вещи". А чтобы ограбление было удачным, преступники, вероятно, устанавливали трекеры на транспортные средства жертв. Это позволяло изучать их распорядки и определять, когда беженцев не будет дома.
За время своей деятельности банда ворвалась в семь домов украинских беженцев в восточных провинциях Аликанте и Мурсия на побережье Средиземного моря. Стоимость их "добычи" правоохранители оценили в сумму 1,25 миллиона евро.
Среди награбленного, что изъяли сотрудники полиции, были наличные деньги, а также ценные вещи. В частности:
- коллекция марок на сумму около полумиллиона евро,
- ювелирные изделия,
- компьютеры.
Что известно о преступниках
Как сообщили в испанской Общественной полиции, правоохранителям в рамках расследования удалось задержать 10 человек, причастных к ограблению украинских беженцев. Среди них не было местных жителей. Зато грабили трое россиян, что не вызывает удивления, и семеро украинцев, что, безусловно, возмущает.
Также правоохранители не исключают обнаружения новых жертв деятельности банды и арестов других соучастников преступлений.
Помощь Испании украинским беженцам
- Отметим, что по данным ООН, с начала полномасштабного вторжения количество беженцев из Украины в Европе достигло почти 5 миллионов человек. Из них за период с 9 марта по 28 декабря в Испании приняли почти 161 тысячу граждан Украины.
- Им Испания предоставляет не только защиту от войны, но и помогает, в частности, финансово. Так, украинские беженцы, проживающие в испанской провинции Риоха (La Rioja) могут претендовать на получение денежной помощи в размере 400 евро в месяц на взрослого и дополнительно 100 евро на несовершеннолетних детей.
- Организуют в Испании и благотворительные вечера в поддержку Украины. Так, 21 февраля в Барселоне прошло благотворительное мероприятие, во время которого детский хор исполнял украинские песни.