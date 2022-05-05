В Испании задержан пророссийский блоггер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене
Пророссийский блогер Анатолий Шарий задержан в Испании. Он активно поддерживает российскую агрессию, а СБУ объявило ему государственную измену.
Задержание пророссийского пропагандиста произошло 4 мая. Этому способствовало сотрудничество СБУ и офиса генпрокурора с международными партнерами.
Заметьте Шарий напрямую сотрудничает с аминистрацией президента России, – Департамент госбезопасности Литвы
Предатели понесут наказание
В СБУ отметили, что задержание Шария – яркий пример того, что все предатели будут отвечать перед законом.
Это задержание – очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неизбежно,
– подчеркнули в СБУ.
Пророссийского пропагандиста подозревают в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности, национальности или религиозных убеждений.
Блогер распространял фейки, чем вредил безопасности государства в информационной сфере. У СБУ есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.
Интервью и выступления Шария признали такими, в которых имеются факты подрывной деятельности против Украины.