В Испании задержан пророссийский блоггер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене

Пророссийский блогер Анатолий Шарий задержан в Испании. Он активно поддерживает российскую агрессию, а СБУ объявило ему государственную измену.

Задержание пророссийского пропагандиста произошло 4 мая. Этому способствовало сотрудничество СБУ и офиса генпрокурора с международными партнерами.

Заметьте Шарий напрямую сотрудничает с аминистрацией президента России, – Департамент госбезопасности Литвы

Предатели понесут наказание

В СБУ отметили, что задержание Шария – яркий пример того, что все предатели будут отвечать перед законом.

Это задержание – очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неизбежно,

– подчеркнули в СБУ.

Пророссийского пропагандиста подозревают в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности, национальности или религиозных убеждений.

Блогер распространял фейки, чем вредил безопасности государства в информационной сфере. У СБУ есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Интервью и выступления Шария признали такими, в которых имеются факты подрывной деятельности против Украины.