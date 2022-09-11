Демократии в россии нет, да и похоже, что никогда не было. В этой имперской неприкосновенности отсутствуют какие-либо институты власти, свободы слова и человеческих прав.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он также отметил, что в россии уже давно не было выборов, по крайней мере, последние 25 лет точно.

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Если же смотреть более широко, то ни во времена советского союза, ни в россии – не было ни одного случая, чтобы смена власти прошла путем выборов,

– убежден российский журналист.

Яковенко говорит, что выборы – это же о смене власти, а в россии за последние столетия и десятилетия власть никогда так не менялась. Это всегда были бунты или вооруженные протесты.

"Что касается ситуации в россии сегодня – система выборов там деградировала окончательно и то, что сейчас происходит, никак нельзя назвать демократией, или чем-то похожим," – резюмирует журналист.

Детальнее о ситуации в россии и почему эти люди никогда не поймут, что такое "свобода": смотрите видео

Украинские защитники уничтожают российскую армию в Харьковской области

Утром 11 сентября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Харьковской области до выхода на границу осталось буквально 50 километров. Впоследствии сообщили, что ВСУ вышли на государственную границу Украины на севере Харьковщины.

Также Главнокомандующий ВСУ рассказал, что несколько подразделений Вооруженных Сил, тесно сотрудничая, освободили села:

Байрак,

Новая Гусаровка,

Щуровка,

Ольховатка.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что на Харьковском направлении у ВСУ есть определенный успех. Освобождены уже десятки населенных пунктов – на сегодняшний день это более 40 населенных пунктов, но на самом деле их гораздо больше.