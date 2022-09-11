Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він також зазначив, що в росії вже давно не було виборів, принаймні останніх 25 років точно.

Читайте також Успіхи ЗСУ та крах пропаганди: що чекає на нас взимку

Якщо ж дивитись більш широко, то ні в часи радянського союзу, ані в росії – не було жодного випадку, аби зміна влади пройшла шляхом виборів,

– переконаний російський журналіст.

Яковенко каже, що вибори – це ж про зміну влади, а в росії за останні століття та десятиліття, влада ніколи так не змінювалась. Це завжди були бунти або збройні протести.

"Стосовно ситуації в росії сьогодні – то система виборів там деградувала остаточно і те, що зараз відбувається, ніяк не можна назвати демократією, або чимось схожим," – резюмує журналіст.

Детальніше про ситуацію в росії та чому ці люди ніколи не зрозуміють, що таке "свобода": дивіться відео

Українські захисники нищать російську армію на Харківщині

Вранці 11 вересня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Харківщині до виходу на кордон залишилось буквально 50 кілометрів. Згодом повідомили, що ЗСУ вийшли на державний кордон України на півночі Харківщини.

Також Головнокомандувач ЗСУ розказав, що декілька підрозділів Збройних Сил, тісно співпрацюючи, вони звільнили села:

Байрак,

Нова Гусарівка,

Щурівка,

Вільхуватка.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що на Харківському напрямку ЗСУ мають певний успіх. Звільнені вже десятки населених пунктів – на сьогодні це понад 40 населених пунктів, але насправді їх значно більше.