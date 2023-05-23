Аналитики ISW объяснили, что РДК показал кадры якобы за пределами двух населенных пунктов возле приграничной зоны в Брянской области, однако характер этого вторжения неясен. Кроме того, в Институте изучения войны не было замечено дополнительных доказательств или дискурса вокруг действий в Брянской области 22 мая.

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Какова была реакция на события в Белгородской области

Официально в Украине заявили, что нам известно об атаке в Белгородской области, однако прямое участие ВСУ наше государство отрицает.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что РДК и ЛСР:

состоят исключительно из граждан России;

начали операцию в Белгородской области по "освобождению этих территорий от так называемого путинского режима" и созданию "зоны безопасности" возле границы для защиты мирных жителей Украины от дальнейших обстрелов со стороны России.

Кроме того, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения.

В России же звучало много реакций на "рейд в Белгородскую область". В частности, в Белгородской области:

губернатор Вячеслав Гладков 22 мая заявил о начале режима "контртеррористической операции" с целью "обеспечения безопасности граждан Белгородской области";

спасатели заявили, что не объявляли об эвакуации, однако предположили, что некоторые люди могут уезжать по собственному желанию;

рупор Путина Дмитрий Песков сказал, что Минобороны, ФСБ, пограничная служба России доложили российскому диктатору о "попытке украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область" и обвинили Украину в "инсценировании инцидента", чтобы отвлечь внимание от ситуации в Бахмуте.

У россиян была паника

Российское информационное пространство отреагировало на события 22 мая в Белгородской области такой паникой, фракционностью и несогласованностью, которые оно обычно демонстрирует, когда испытывает значительные информационные потрясения,

– написали аналитики ISW.

Там также объяснили, что некоторые провоенные блоггеры:

зациклились на том, что РДК и ЛСР состоят в основном из россиян, назвали их предателями России, безосновательно обвинив в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины;

предположили, что атака была целенаправленной "информационной операцией", чтобы отвлечь внимание от недавнего захвата Бахмута Россией и посеять панику в российском информационном пространстве в преддверии возможного украинского контрнаступления.

Более того, в ISW отмечают, что бывший российский офицер и ультранационалист Игорь Гиркин заявил, что давно предупреждал, мол, такие трансграничные рейды могут быть частью более широкой украинской контрнаступательной стратегии.

Стоит отметить, что владелец вагнеровцев Пригожин воспользовался инцидентом, чтобы обвинить российское правительство и его бюрократическое бездействие в содействии атаке. Он также подверг критике Минобороны России за неспособность укрепить российские границы и защитить Россию.

Первая заметная линия российских оборонительных укреплений проходит, в частности, в 2 километрах от Горы-Подола, и предположение, что силам РДК удалось пробить оборонную линию, подчеркивает слабость таких укреплений, по крайней мере, когда они не полностью укомплектованы хорошо подготовленными и хорошо оснащенными солдатами,

– объяснили в ISW.

Обратите внимание! Пресс-служба легиона добровольцев "Свобода России" заявила, что их главная цель – демилитаризация России в Белгородской области. То есть они создают демилитаризованную зону на границе с Россией, откуда оккупанты не смогут обстреливать Украину.