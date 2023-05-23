Аналітики ISW пояснили, що РДК показало кадри нібито за межами двох населених пунктів біля прикордонної зони в Брянській області, проте характер цього вторгнення незрозумілий. Окрім того, в Інституті вивчення війни не помітили додаткових доказів або дискурсу навколо дій у Брянській області 22 травня.

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Якою була реакція на події в Бєлгородській області

Офіційно в Україні заявили, що нам відомо про атаку в Бєлгородській області, проте пряму участь ЗСУ наша держава заперечує.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що РДК та ЛСР:

складаються виключно з громадян Росії;

розпочали операцію в Бєлгородській області щодо "звільнення цих територій від так званого путінського режиму" та для створення "зони безпеки" біля кордону для захисту мирних жителів України від подальших обстрілів з боку Росії.

Окрім того, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку.

Натомість у Росії звучало багато реакцій на "рейд у Бєлгородську область". Зокрема, у Бєлгородській області:

губернатор В'ячеслав Гладков 22 травня заявив про початок режиму "контртерористичної операції" з метою "забезпечення безпеки громадян Бєлгородської області";

рятувальники заявили, що не оголошували про евакуацію, проте припустили, що деякі люди можуть виїхати за власним бажанням;

рупор Путіна Дмітрій Пєсков сказав, що міноборони, ФСБ, прикордонна служба Росії доповіли російському диктатору про "спробу українських диверсантів прорватися в Бєлгородську область" і звинуватили Україну в "інсценуванні інциденту", щоб відвернути увагу від ситуації в Бахмуті.

У росіян була паніка

Російський інформаційний простір відреагував на події 22 травня у Бєлгородській області такою панікою, фракційністю та неузгодженістю, які він зазвичай демонструє, коли відчуває значні інформаційні потрясіння,

– написали аналітики ISW.

Там також пояснили, що деякі провоєнні блогери:

зациклилися на тому, що РДК та ЛСР складаються здебільшого з росіян, назвали їх зрадниками Росії, безпідставно звинувативши у роботі на Головне управління розвідки Міноборони України;

припустили, що атака була цілеспрямованою "інформаційною операцією", щоб відвернути увагу від нещодавнього захоплення Бахмута Росією та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу.

Ба більше, в ISW зазначають, що колишній російський офіцер та ультранаціоналіст Ігор Гіркін заявив, що давно попереджав, мовляв, такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії.

Варто зазначити, що власник вагнерівців Пригожин скористався інцидентом, щоб звинуватити російський уряд та його бюрократичну бездіяльність у сприянні атаці. Він також розкритикував міноборони Росії за неспроможність зміцнити російські кордони та захистити Росію.

Перша помічена лінія російських оборонних укріплень пролягає, зокрема, за 2 кілометри від Гори-Подолу, і припущення, що силам РДК вдалося пробити оборонну лінію, підкреслює слабкість таких укріплень, принаймні, коли вони не повністю укомплектовані добре підготовленими та добре оснащеними солдатами,

– пояснили в ISW.

Зверніть увагу! Пресслужба легіону добровольців "Свобода Росії" заявила, що їхня головна мета – демілітаризація Росії у Бєлгородській області. Тобто вони створюють демілітаризовану зону на кордоні з Росією, звідки окупанти не зможуть обстрілювати Україну.