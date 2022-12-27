В ISW прокомментировали очередную ротацию в высшем командовании России

Российский офицер, связанный с группой "Вагнера", был назначен командующим Западным военным округом России. Речь идет о генерал-лейтенанте Евгении Никифорове.

В отчете ISW отмечается, что новый командир Западного военного округа России также управляет войсками в Украине из штаба в Воронежской области.

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Что известно о Никифорове

В сообщении говорится, что Никифоров сменил генерал-полковника Сергея Кузовлева на должности командующего Западным военным округом (ноябрь – декабрь 2022 года).

Аналитики ISW также отмечают, что Никифоров является членом альянса, сформированного командующим ВС России в Украине генералом армии Сергеем Суровикиным и владельцем частной военной компании "Вагнера" Евгением Пригожиным.

Ранее украинская разведка сообщала, что Пригожин заключил альянс с Суровикиным и что Пригожин и Суровикин являются соперниками министра обороны РФ Сергея Шойгу,

– говорится в отчете.

Военные эксперты сообщают, что у Никифорова предыдущий опыт командования элементами группы "Вагнера" на Донбассе с 2014 до 2015 года. В частности он причастен к уничтожению украинского транспортного самолета Ил-76.

Расследование Bellingcat показало, что основатель "Вагнера" Дмитрий Уткин докладывал Никифорову, среди других сотрудников российской военной разведки, когда Никифоров являлся начальником штаба 58-й общевойсковой армии России в 2015 году. Расследование СБУ установило, что 14 июня 2014 года Никифоров приказал Уткину и его группе "Вагнера" уничтожить украинский транспортный самолет Ил-76.

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