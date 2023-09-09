Пока плохая система коммуникации является главной проблемой российской армии. Россияне пытаются это исправить, однако до сих пор им это до конца не удается.

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Оккупанты улучшили связь

В ISW сообщают, что захватчики приняли новые меры по противодействию Вооруженным Силам. К примеру, оккупанты вывели штабы за пределы зоны действия большинства украинских ударных систем, а также разместили передовые командные пункты глубже под землей и позади хорошо обороненных позиций.

Также россияне улучшили командную связь с командными пунктами и частями. Они проложили полевые кабели и стали использовать более безопасную радиосвязь. Однако на уровне батальонов конфиденциальная информация все еще передается по незащищенным каналам.

Россияне до сих пор не могут наладить горизонтально интегрированную командную структуру, которая позволила бы мгновенно обмениваться данными между разными подразделениями. В Институте изучения войны объясняют, что российские группировки состоят как из регулярных, так и из нерегулярных подразделений, часто воюющих вместе и отдельно от соответствующих главных формирований.

Захватчики улучшили охват, обеспечивающий один комплекс радиоэлектронной борьбы. Именно они создают проблемы украинским беспилотникам. Концентрация таких систем составляет примерно 10 комплексов РЭБ на каждые 20 км линии фронта. Также при необходимости они могут привлекать дополнительные средства.

Россияне пытаются исправить проблемы