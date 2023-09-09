Наразі погана система комунікації є головною проблемою російської армії. Росіяни намагаються це виправити, однак досі їм це до кінця це не вдається.

Дивіться також Росія вдвічі збільшила виробництво ракет: хто їй допомагає отримувати західні технології

Окупанти покращили зв'язок

У ISW повідомляють, що загарбники ухвалили нові міри протидії Збройним Силам. Наприклад, окупанти вивели штаби за межі зони дії більшості українських ударних систем, а також розмістили передові командні пункти глибше під землею та позаду добре оборонених позицій.

Також росіяни покращили командний зв'язок з командними пунктами та частинами. Вони проклали польові кабелі та почали використовувати безпечніший радіозв’язок. Однак на рівні батальйонів конфіденційна інформація все ще передається через незахищені канали.

Росіяни досі не можуть налагодити горизонтально інтегровану командну структуру, яка б дозволила миттєво обмінюватися данними між різними підрозділами. В Інституті вивчення війни пояснюють, що російські угрупування складаються як з регулярних, так і з нерегулярних підрозділів, які часто воюють разом і окремо від відповідних головних формувань.

Загарбники покращили охоплення, яке забезпечує один комплекс радіоелектронної боротьби. Саме вони створюють проблеми українським безпілотникам. Концентрація таких систем становить приблизно 10 комплексів РЕБ на кожні 20 кілометрів лінії фронту. Також у разі потреби вони можуть залучати додаткові засоби.

Росіяни намагаються виправити проблеми