Украинская разведка утверждает, что российские войска готовятся к наступлению весной или в начале лета. Эти утверждения частично подтверждают прогнозы американских аналитиков о начале решительных действий оккупантов в ближайшие месяцы.
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Эта весна будет решающей
Представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что весна 2023 года станет решающей в войне. Также он подтвердил, что разведка зафиксировала признаки перегруппировки российских войск для подготовки к "большому наступлению" на Донбассе.
Скибицкий также отметил, что российские войска вряд ли будут атаковать из Беларуси или юга Украины.
Оценки представителя ГУР подтверждают текущие прогнозы ISW о намерениях России в войне. Также американские аналитики подчеркивают постоянную поддержку западных партнеров, чтобы гарантировать, что Украина не потеряет инициативу на поле боя.
Возможность повторного наступления россиян: коротко
- Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, что россияне постараются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Также они будут пытаться захватить Запорожье, потому что так записали в своей конституции и захотят отрезать Харьков от Украины. Отдельным остается вопрос наступления из Беларуси.
- Бен Ходжес – бывший командующий войсками США в Европе – заявил, что не видит перспектив успеха российских оккупантов. Захватчики имели все возможные преимущества в войне. В то же время, они не могут достичь результатов. В частности, возле Бахмута Россия теряет тысячи человек. Захватить город врагу не удалось.
- В интервью немецкому телеканалу Владимир Зеленский рассказал, что Владимир Путин думает, с какого направления наступать, а в Украине думают, где защищаться.
- Вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл считает, что Россия совершит новое наступление в ближайшие недели