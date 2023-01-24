Українська розвідка стверджує, що російські війська готуються до наступу навесні або на початку літа. Ці твердження частково підтверджують прогнози американських аналітиків про початок рішучих дій окупантів у найближчі місяці.

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Ця весна буде вирішальною

Представник ГУР України Вадим Скібіцький заявив, що весна 2023 року стане вирішальною у війні. Також він підтвердив, що розвідка зафіксувала ознаки перегрупування російських військ для підготовки до "великого наступу" на Донбасі.

Скібіцький також наголосив, що російські війська навряд чи атакуватимуть з Білорусі, чи півдня України.

Оцінки представника ГУР підтверджують поточні прогнози ISW щодо намірів Росії у війні. Також американські аналітики наголошують на постійній підтримці західних партнерів, аби гарантувати, що Україна не втратить ініціативи на полі бою.

Можливість повторного наступу росіян: коротко