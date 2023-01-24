Українська розвідка стверджує, що російські війська готуються до наступу навесні або на початку літа. Ці твердження частково підтверджують прогнози американських аналітиків про початок рішучих дій окупантів у найближчі місяці.
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Ця весна буде вирішальною
Представник ГУР України Вадим Скібіцький заявив, що весна 2023 року стане вирішальною у війні. Також він підтвердив, що розвідка зафіксувала ознаки перегрупування російських військ для підготовки до "великого наступу" на Донбасі.
Скібіцький також наголосив, що російські війська навряд чи атакуватимуть з Білорусі, чи півдня України.
Оцінки представника ГУР підтверджують поточні прогнози ISW щодо намірів Росії у війні. Також американські аналітики наголошують на постійній підтримці західних партнерів, аби гарантувати, що Україна не втратить ініціативи на полі бою.
Можливість повторного наступу росіян: коротко
- Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, що росіяни намагатимуться вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Також вони намагатимуться захопити Запоріжжя, бо так записали у своїй конституції й захочуть відрізати Харків від України. Окремим залишається питання наступу з Білорусі.
- Бен Ходжес – колишній командувач військами США в Європі – заявив, що не бачить перспектив успіху російських окупантів. Загарбники мали всі можливі переваги у війні. Водночас вони не можуть досягнути результатів. Зокрема, біля Бахмута Росія втрачає тисячі людей. Захопити місто ворогу не вдалося.
- В інтерв'ю німецькому телеканалу Володимир Зеленський розповів, що Владімір Путін думає, з якого напрямку наступати, а в Україні думають, де захищатись.
- Віцемаршал британської авіації у відставці Шон Белл вважає, що Росія здійснить новий наступ у найближчі тижні.