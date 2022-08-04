В Италии арестовали имущество архитектора "дворца путина" на 141 миллион евро

Власти Италии арестовали имущество архитектора "дворца путина" в Геленджике более чем на 140 миллионов евро.

Финансовая гвардия Италии арестовала активы Ланфранко Чирилло на 141 миллион евро. Именно он является архитектором всем известного "дворца путина" под Геленджиком.

На тему Объем поддержки Украины со стороны Италии может уменьшиться: есть ли следы россии

Правда, Финансовая гвардия не называет имен, но итальянские СМИ узнали, о ком идет речь.

Вертолет, дома и даже Пикассо: у архитектора путина интересное имущество

В списке арестованного имущества Ланфранко Чирилло есть: дома, вертолет, банковские активы, наличные деньги, драгоценности и такие ценные произведения искусства, как работы Пикассо, Сезанна, где Кирико, Фонтана и Кандинского.

Арест имущества не связан с санкциями

Сообщается, что имущество арестовали из-за дела о налоговых нарушениях, отмывании денег и фиктивной передаче активов. Чирилло подозревают в том, что с 2013 по 2019 годы он не задекларировал десятки миллионов евро дохода. В ведомстве подозревают, что архитектор сделал это посредством фиктивного оформления резидентства в другой стране.

Интересный факт – расследовать дело начали после того, как обнаружили в провинции Брешиа зарегистрированный в россии вертолет, не прошедший никаких таможенных процедур.

Напомним, что по оценкам экспертов дворец путина стоит не менее 100 миллиардов российских рублей. Хотя у диктатора нет золотого батона, у него есть три вертолетных площадки, личная спальня на 260 метров, помещение для "грязи" на 18 квадратов, аквадискотека, собственный театр и амфитеатр, чайный домик и еще многое, что не укладывается в голове. Можно представить, какие средства вложены не только в строительство, но и в молчание тех же архитекторов, строителей и т.д.

К теме – как путину живется в Геленджике: смотрите видео