Фінансова гвардія Італії заарештувала активи Ланфранко Чирілло на 141 мільйон євро. Саме він є архітектором усім відомого "палацу путіна" під Геленджиком.

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Щоправда, Фінансова гвардія не називає імен, але італійські ЗМІ самі дізналися, про кого мовиться.

Вертоліт, будинки та навіть Пікассо: в архітектора путіна цікаве майно

У списку заарештованого майна Ланфранко Чирілло є: будинки, вертоліт, банківські активи, готівка, коштовності та такі цінні витвори мистецтва, як роботи Пікассо, Сезанна, де Кіріко, Фонтана та Кандинського.

Арешт майна не пов'язаний із санкціями

Повідомляється, що майно арештували через справу про податкові порушення, відмивання грошей та фіктивну передачу активів. Чирілло підозрюють у тому, що з 2013 по 2019 роки він не задекларував десятки мільйонів євро доходу. У відомстві підозрюють, що архітектор зробив це за допомогою фіктивного оформлення резидентства в іншій країні.

Цікавий факт – розслідувати справу почали після того, як виявили в провінції Брешіа зареєстрований в росії вертоліт, який не пройшов жодних митних процедур.

Нагадаємо, що за оцінками експертів палац путіна коштує не менше 100 мільярдів російських рублів. Хоч у диктатора немає золотого батона, у нього є: три вертолітних майданчики, особиста спальня на 260 метрів, приміщення для "грязі" на 18 квадратів, аквадискотека, власні театр та амфітеатр, чайний будиночок та ще багато чого, що не вкладається у голові. Можна лише уявити, які кошти вкладені не лише в будівництво, а й у мовчання тих же архітекторів, будівельників тощо.

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