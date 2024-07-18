В Италии расследуют гибель 33-летней львовянки, которая жила с россиянином

У подножия скалы на острове Иския в итальянском муниципалитете Барано нашли тело украинки. 33-летняя львовянка 13 июля упала со скалы, которая имеет ориентировочно 2 метра высоты.

Женщину нашли без признаков жизни на следующее утро. Правоохранители установили, что она часами просила о помощи своего 41-летнего сожителя-россиянина, однако он не помог.

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Что известно о трагической гибели львовянки

Она попросила своего партнера о помощи, отправляя ему сообщение через ватсап и звоня ему, но он проигнорировал просьбу женщины о помощи. После целой ночи, проведенной в растительности, на следующее утро ее нашли мертвой,

– сообщили журналисты.

Они рассказали, что правоохранители проверили мобильный телефон, которым пользовался 41-летний россиянин – сожитель Марты-Марии Огрызко. Полиция обнаружила, что женщина звонила партнеру и просила помочь, отправляя сообщения, во второй половине дня 13 июля. Однако россиянин не помог.

Его уже арестовали по подозрению в жестоком обращении. Кроме того, правоохранители установили, что женщина подвергалась насилию и жестокому обращению по меньшей мере с 2022 года.

Известно, что на теле погибшей обнаружили телесные повреждения в результате падения, а также от побоев.

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Задержанный россиянин заявил, что он якобы ночью с 13 на 14 июля вышел на поиски своей сожительницы. Мужчина нашел ее среди растительности еще живой, однако якобы сказал женщине, что "ей придется спать там ночью". Уже утром он нашел ее мертвой.

Россиянин бил львовянку и ненавидел ее родственников, потому что они украинцы

Итальянское издание рассказало, что 41-летний россиянин совершал насилие над Мартой-Марией. В частности, он угрожал ей ножом.

Однажды он сжег ее одежду и умышленно бросил на зажженный огонь, вызвав ожоги второй степени ее ягодиц, рук и живота. Кроме того, он не позволял ей часто посещать и видеться с членами своей семьи, которых он ненавидел как русский, потому что они были украинцами,

– выяснили журналисты.

Сестра погибшей женщины рассказала, что россиянин оскорбил их, назвав "дерьмовыми украинцами, которые должны умереть".

Покойная Марта-Мария Огрызко после издевательств несколько раз обращалась за медицинской помощью в отделение неотложной помощи больницы Лакко-Амено.