Трагедия произошла поздно вечером 15 декабря. Об инциденте сообщает итальянский общественный вещатель RAI, передает 24 Канал.

Что известно об убийстве украинца в Италии?

Трагедия произошла поздно вечером 15 декабря. 55-летнего Андрея Закаблука с тяжелыми ранениями доставили в больницу, однако спасти его не удалось. По данным RAI, погибший работал барменом, имел итальянское гражданство и украинское происхождение. Нападение произошло вблизи бара, где он работал.

Подозреваемого – 32-летнего гражданина Молдовы – задержали карабинеры. Нож, которым было совершено нападение, правоохранители впоследствии обнаружили в мусорном контейнере неподалеку от заведения.

Агентство ANSA сообщает, что задержанного взяли под стражу по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Расследование всех обстоятельств инцидента и мотивов нападения продолжается.

В то же время газета Giornale di Brescia пишет, что бар, возле которого произошла трагедия, принадлежит жене Закаблука. По данным журналистов, хотя точная причина конфликта пока неизвестна, между погибшим и подозреваемым ранее уже возникали стычки. В частности, Закаблук не хотел, чтобы молдаванин посещал заведение после предыдущей драки, во время которой раздавались выстрелы.

Когда 32-летний мужчина снова пришел в бар, бармен попытался вытолкать его из помещения. В ответ тот по меньшей мере дважды ударил Закаблука кухонным ножом. Один из ударов пришелся в область бедренной артерии, отмечает Giornale di Brescia.

