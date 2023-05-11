В центре Милана прогремел мощный взрыв: горели авто, эвакуирована школа
Источник:Sky News
В четверг 11 мая в центре Милана вспыхнул огромный пожар. 2 года назад огонь на этом месте уничтожил 15-этажку.
Пожар произошел на улице Виа Пьер Ломбардо, в районе Порту Романа в центре итальянского Милана, где два года назад огонь практически уничтожил 15-этажку.
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Жителей Милана напугал громкий взрыв
Сначала жители центра услышали громкий взрыв, а затем на этом городе начался пожар – загорелось несколько автомобилей и несколько домов, однако огонь задел только фасад. Отмечается, что столб черного дыма хорошо виден из разных точек города.
Причины взрыва пока неизвестны. По предварительной информации, загорелся припаркованный на улице фургон с кислородными баллонами для аптеки. Также сообщается, что эвакуированы школа и соседние дома.
Пожар в Милане: фото
Что известно о пострадавших
Пока известно о 4 пострадавших в результате пожара, их жизни уже ничего не угрожает.
Водитель фургона с кислородными баллонами получил ожоги. На улице также нашли 89-летнюю монахиню, она упала от взрывной волны и слегка травмировала голову.
Пожар оперативно потушили. Всем пострадавшим оказывается помощь.
Пожар в Милане: видео