Пожежа трапилась на вулиці Віа П'єр Ломбардо, в районі Порту Романа в центрі італійського Мілану, де два роки тому вогонь практично знищив 15-типоверхівку.

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Жителів Мілану налякав гучний вибух

Спершу жителі центру почули гучний вибух, а потім на цьому місті почалась пожежа – загорілося декілька автівок й кілька будинків, проте вогонь зачепив лиш фасад. Зазначається, що стовп чорного диму добре видно із різних точок міста.

Причини вибуху наразі невідомі. За попередньою інформацією, спалахнув припаркований на вулиці фургон з кисневими балонами для аптеки. Також повідомляється, що евакуйовано школу та сусідні будинки.

Пожежа в Мілані: фото

Що відомо про постраждалих

Наразі відомо про 4 постраждалих внаслідок пожежі, їхньому життю вже нічого не загрожує.

Водій фургона з кисневими балонами зазнав опіків. На вулиці також знайшли 89-річну монахиню, вона впала від вибухової хвилі та злегка травмувала голову.

Пожежу оперативно загасили. Усім постраждалим надають допомогу.

Пожежа в Мілані: відео