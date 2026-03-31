В Ивано-Франковске сообщили о нескольких взрывах: что произошло

В Ивано-Франковске слышали взрывы. На место происшествия отправились правоохранители.

31 марта в 21:05 в Ивано-Франковское районное управление полиции поступило сообщение о взрывах в областном центре.

Смотрите также Прогремел взрыв: в Одессе посреди улицы задержали вооруженного мужчину с гранатой

Что известно о взрывах в Ивано-Франковске?

Отмечается, что полиции позвонил мужчина, который сообщил, что слышал два взрыва на улице Вовчинецкой.

На место происшествия был направлен полицейский наряд, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

В сети писали, что в Ивано-Франковске сдетонировали шумовые и дымовые гранаты.

Обратите внимание! Полиция проверила информацию о звуках, подобных взрывам, на улице Вовчинецкой. В результате проверки правоохранители установили, что это был звук петарды. Угрозы для граждан нет.

На инцидент отреагировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он заявил, что в городе уже второй день подряд подрывают петарды.

Обращаюсь к тем, кто это делает: полиция найдет вас! И будете отвечать по законам военного времени. В войну пиротехника запрещена! В настоящее время – это не баловство! Это ответственность. Если заметили хулиганов – сразу 102,

– говорится в сообщении городского головы.

Напомним, что после кровавого теракта во Львове полиция решила ужесточить проверку вызовов. Теперь информацию проверяют более тщательно. Поэтому прибытие служб может задерживаться на 2 – 5 минут. Звонки из-за границы на 112 временно запрещены.

Теракты в Украине: последние новости