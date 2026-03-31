В Ивано-Франковске сообщили о нескольких взрывах: что произошло
В Ивано-Франковске слышали взрывы. На место происшествия отправились правоохранители.
31 марта в 21:05 в Ивано-Франковское районное управление полиции поступило сообщение о взрывах в областном центре.
Что известно о взрывах в Ивано-Франковске?
Отмечается, что полиции позвонил мужчина, который сообщил, что слышал два взрыва на улице Вовчинецкой.
На место происшествия был направлен полицейский наряд, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
В сети писали, что в Ивано-Франковске сдетонировали шумовые и дымовые гранаты.
Обратите внимание! Полиция проверила информацию о звуках, подобных взрывам, на улице Вовчинецкой. В результате проверки правоохранители установили, что это был звук петарды. Угрозы для граждан нет.
На инцидент отреагировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он заявил, что в городе уже второй день подряд подрывают петарды.
Обращаюсь к тем, кто это делает: полиция найдет вас! И будете отвечать по законам военного времени. В войну пиротехника запрещена! В настоящее время – это не баловство! Это ответственность. Если заметили хулиганов – сразу 102,
– говорится в сообщении городского головы.
Напомним, что после кровавого теракта во Львове полиция решила ужесточить проверку вызовов. Теперь информацию проверяют более тщательно. Поэтому прибытие служб может задерживаться на 2 – 5 минут. Звонки из-за границы на 112 временно запрещены.
Теракты в Украине: последние новости
- 30 марта в Украине полиция получила около 1 216 анонимных сообщений о "заминировании" в разных учреждениях. Массовые сообщения о "заминировании" поступили в Сумской, Волынской, Житомирской, Днепропетровской, Хмельницкой, Закарпатской областях, а также в Киеве.
- 24 марта полиция сообщила о подозрении 21-летнему жителю Бучи, который накануне совершил теракт. Его задержали уже через несколько часов после взрыва. Инцидент произошел 23 марта: сначала раздался взрыв у дома. Когда на место приехали правоохранители, произошел еще один взрыв — двое полицейских получили ранения. По данным следствия, подозреваемый познакомился с неизвестным в компьютерной игре (вероятно, россиянином). Тот дал инструкции по изготовлению взрывчатки и обещал платить по 25 тысяч гривен за выполнение заданий.
- СБУ сообщила о задержании женщины, подозреваемой в подготовке теракта для России. По данным следствия, она совершила самодельную взрывчатку, спрятала ее в рюкзак и ждала указаний, куда ее отнести. Вероятной целью была одна из центральных улиц Днепра.