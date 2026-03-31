31 березня о 21:05 до Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення про вибухи в обласному центрі.

Дивіться також Прогримів вибух: в Одесі посеред вулиці затримали озброєного чоловіка з гранатою

Що відомо про вибухи в Івано-Франківську?

Зазначається, що до поліції подзвонив чоловік, який повідомив, що чув два вибухи на вулиці Вовчинецькій.

На місце події скеровано наряд поліцейських. Правоохоронці перевіряють отриману інформацію та встановлюють усі обставини події.

У мережі тим часом пишуть, що в Івано-Франківську здетонували шумова і димова гранати.

Нагадаємо, що після кривавого теракту у Львові поліція вирішила посилити перевірки викликів. Тепер інформацію перевіряють ретельніше. Через це прибуття служб може затримуватися на 2 – 5 хвилин. Дзвінки з-за кордону на 112 тимчасово заборонені.

Теракти в Україні: останні новини

30 березня в Україні поліція отримала близько 1 216 анонімних повідомлень про "замінування" у різних установах. Масові повідомлення про "замінування" надійшли в Сумській, Волинській, Житомирській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Закарпатській областях, а також у Києві.