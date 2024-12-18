Материлась и обзывала "бандеровцами": в автобусе женщина набросилась на иванофранковцев

Громкий скандал вспыхнул в общественном автобусе в Ивано-Франковске. Одна из пассажирок всеми возможными матами поливала жителей города.

50-летняя дебоширка называла жителей Ивано-Франковска "бандеровцами" и обвиняла их в том, что осталась без дома. А когда ей говорили, что дома она лишилась из-за оккупантов и Путина, правонарушительница заявила, что, что мол, глава Кремля на нее не нападал, передает 24 Канал.

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Что известно о скандале в автобусе

На инцидент отреагировала полиция. Там отметили, что во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором неизвестная конфликтует с пассажирами общественного автобуса, обзывает их нецензурной бранью.

Полицейские установили личность 50-летней правонарушительницы. Ранее женщина уже попадала в поле зрения полиции. Тогда по решению суда ей были назначены принудительные меры медицинского характера.

На этот раз, известно, что она не оплатила проезд в автобусе, а на замечание начала грубо оскорблять контролера и пассажиров.

Конфликт в автобусе: смотрите видео, содержит нецензурную лексику +18

К слову, недавно языковой скандал произошел в Одессе с участием 18-летней баристы.