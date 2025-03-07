В Ивано-Франковске весь коммунальный транспорт прекращает движение

В ночь на 7 марта Россия атаковала Ивано-Франковскую ракетами. В областном центре остановилась работа общественного транспорта.

Приблизительно в 04:34 стало известно о работе ПВО в Ивано-Франковской области. Враг ударил по региону "Калибрамы", передает 24 Канал.

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Последствия атаки в Ивано-Франковске

Повторные взрывы в Ивано-Франковской области были слышны около 06:34.

В Ивано-Франковске из-за объявления повышенной опасности ракетного удара весь гражданский транспорт останавливает движение. Автобусы и троллейбусы будут курсировать после отбоя воздушной тревоги со значительным опозданием. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Электроавтотранс".

Министр энергетики Галущенко уже прокомментировал атаку. Он рассказал, что главной целью врага стали объекты энергетической и газовой инфраструктуры.