Далее из Тернопольской области поступила информация о взрывах, а городской голова Тернополя Сергей Надал намекнул на последствия. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология ракетного обстрела Крылатые ракеты атакуют Украину: куда они летят

На Тернополь летели "Калибры" ночью 7 марта

Воздушную тревогу в Тернопольской области объявили в 03:50, вместе со всей Украиной – из-за угрозы от крылатых ракет. Речь шла и о "Калибрах" с Черного моря, и о Х-101 с Ту-95МС.

Ближе к 5 раку ракетная угроза именно от "Калибров" прошла, но стало известно о взрывах во многих регионах – в частности, в Хмельницкой области, Ивано-Франковской, и вот в Тернопольской.

Перед этим городской голова Тернополя Сергей Надал написал в социальных сетях:

Работают необходимые службы. Не публикуйте фото и видео. Подробнее позже.

Чем, очевидно, намекнул, что ракетная атака врага не обошлась без последствий.

В то же время Общественное сообщило о взрывах в регионе, а также – что в Тернополе виден пожар. Местные СМИ еще добавили, что часть города без света.

Заметим, мониторы утверждают, что целью атаки ракет на этот раз была газовая инфраструктура. О работе сил ПВО и последствиях атаки ожидаем официального отчета от властей и военных.