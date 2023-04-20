ДБР сообщило о подозрении офицеру, который издевался над военным в Ивано-Франковске

18 апреля в сеть попало видео избиение солдата-срочника прямо в воинской части Нацгвардии в Ивано-Франковске. После этого работники ДБР начали расследование инцидента, а вскоре, 20 апреля, сообщили о подозрении офицеру, издевающемуся над военным.

Более того, в ходе расследования удалось установить, что это был не первый случай издевательства офицера над военнослужащими этой части. Расследуются еще два факта применения силы против солдат.

К теме Не первый такой случай: новые детали об издевательствах над военными в части в Ивано-Франковске

Офицеру сообщили о подозрении

В ходе расследования работники Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона опросили свидетелей и потерпевшего. По их показаниям удалось собрать достаточно доказательств для уведомления военного о подозрении в превышении служебных полномочий.

Следовательно, уголовное производство открыли за нарушение части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины. Ее санкция предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Работники ДБР направили ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Военнослужащему предлагают выбрать меру в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.

Заметим, что кроме ДБР, на конфликт в воинской части отреагировали и в Нацгвардии. Там приступили к служебной проверке. Также в Нацгвардии подчеркнули, что в проведении расследования будут оказывать всестороннюю поддержку правоохранителям, чтобы предоставить надлежащую правовую оценку действиям офицера.

Что известно о конфликте и военнослужащем

Ранее сообщалось, что с кулаками и бранью на солдата набросился старший лейтенант Ярема, являющийся командиром дежурного подразделения по части 1241 НГУ. Случилось это, по данным пабликов, еще в конце марта, 26 числа.

На кадрах опубликованного видео видно, что лейтенант с кулаками и нецензурной бранью приказывает срочнику идти в штаб. При этом слов он не подбирал и называл военного "уе**щем" и "х*ней е**ной".

Лейтенант набросился на срочника: видео 18+ (нецензурная лексика)