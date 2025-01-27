На Ивано-Франковщине жители сообщили о звуках взрывов. В ночь на 27 января Украину, в частности Запад, атакуют вражеские "Шахеды"

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Ночные взрывы в Ивано-Франковской области

В 01:03 в Ивано-Франковской области сообщили о воздушной тревоге и опасности из-за вражеских БпЛА. Мониторинговые каналы отметили, что дроны-камикадзе двигались с Тернопольской области и достигли трех городов.

После 02:00 в Ивано-Франковской области прогремели взрывы, вероятно, работала ПВО.

По состоянию на 02:15 воздушная тревога в Ивано-Франковской области и в соседних областях продолжается, поэтому опасность сохраняется.

Жителям еще раз напоминают, что снимать работу ПВО и последствия атаки запрещено. Не забывайте о собственной безопасности.

Ночная атака "Шахедами" охватила сразу несколько областей Украины.

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