Российские оккупанты ежедневно "пакетизируются" сотнями. По состоянию на 17 сентября известно, что на концерт в Кобзон отправились 272 320 окупантов. Кроме того, "ушли" немало вражеского оружия и техники.

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Российские власти пытаются пополнить свои запасы. Об этом сообщают росСМИ, информирует 24 Канал. Для этого они традиционно подходят с "отрицательным креативом".

В частности, в Ижевске завод по производству беспилотников планируют переоборудовать местный ТРЦ. Сообщают, что это уже третье такое "гениальное" решение за последний год. Работников пытаются набрать по всему городу.

Россия хочет увеличить производство БПЛА

В общем оккупанты надеются, что им удастся производить до 13 тысяч БпЛА ежегодно. Для этого оккупанты собираются к 2026 году привлечь к производству беспилотников до 330 тысяч человек. Россия надеется начать производить БпЛА "самолетового типа".

В то же время, России не удастся реализовать свои планы. Ранее страна-террористка уже пыталась вернуть производство ракет к показателям времени до начала полномасштабного вторжения. В то же время надеждам Путина не суждено было сбыться.