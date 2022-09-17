Мама, папа, двое детей: на месте массового захоронения в Изюме нашли тела целой семьи

На месте массового захоронения под Изюмом обнаружили могилы шестерых членов одной семьи. Россияне убили семью Столпаковых: Елену, ее мужа Дмитрия, их дочерей – 6-летнюю Олесю и 8-летнюю Сашу, а также бабушку и дедушку – Татьяну и Александра.

В мгновение ока погибли четыре поколения одной семьи

Российская армия в начале вторжения беспощадно обстреливала территории Харьковской области, которые впоследствии оккупировали. В частности, город Изюм. Его русские войска буквально стирали с лица земли в начале марта.

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Из-за постоянных авианалетов, обстрелов из артиллерии, танков многие жители города ночевали в подвалах домов.

Именно во время одного из вылетов российский летчик сбросил тяжелую бомбу на дом по улице Первомайская, 2, где проживала семья Столпаковых. В этот день они погибли.

В мгновение ока россия убила четыре поколения одной семьи.

Семью россияне убили в один день / Фото Соцсети



Елена вместе с дочерьми / Фото соцсети

Семью похоронили рядом: родные сделали погибшим таблички на могилы

Их могилы нашли в лесу рядом с Изюмом после освобождения города – все отмечены самодельными деревянными крестами. Кто-то из родственников сделал таблички для семьи.

Там есть имена Елены, Дмитрия, их младшей дочери Олеси, старшей Александры (она от первого брака Елены). Рядом могила родных Елены, ее родителей – Татьяны и Александра Жихаревых. Погибла и их дочь Маша, младшая сестра Елены. Но по словам мамы Дмитрия, бабушка, опознавшая тела, узнать Машу не смогла.



Родные сделали таблички на могилах убитых Столпаковых / Фото

Все они жили в одном доме, в двух квартирах. И вместе погибли под завалами разрушенного россиянами дома.

В результате удара погибли по меньшей мере 44 человека. Большинство погибших скрывались в подвале от российских обстрелов. По словам очевидцев, их завалило обломками.

Под завалами несколько дней были слышны крики

Жители города говорят, что после того, как 9 марта дом упал, под завалами еще в течение 2 – 3 дней были слышны крики о помощи, кто-то подавал знаки. Но разобрать такой завал никто не мог из-за постоянных обстрелов. К тому же, нужны были люди и тяжелая техника. В то время это было невозможно.

Российские захватчики пытались обвинить в убийстве жителей Изюма украинских военных. Хотя горожане видели, как российские самолеты сбрасывают на город авиационные бомбы.

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